Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 23 AGOSTO 2022 ORE 13:20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO REGOLARE E CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA.

SEGNALIAMO INVECE TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI.

CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E LAVINIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL VENERDÌ PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. LAVORI CHE SARANNO ATTIVI FINO AL 2 SETTEMBRE E CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE.

