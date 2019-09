Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 FIRENZE ROMA, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE;

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’ALLACCIO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24; E PI’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA;

DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TOR VERGATA E RACCORDO, IN DIREZIONE GRA

SI STA IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA ARDEATINA INCOLONNAMENTI TRA FALCOGNA E RACCORDO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULL’APPIA SI RALLENTA TRA CIAMPINO E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA.

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI SEGNALANO CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E RACCORDO.

A CAUSA DI UNA FRANA CHIUSA LA TIBERINA TRA I KM 25 E 32+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE IN DIREZIONE ROMA, IN SEGUITO AD UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI CHIUSI. I TRENI IN VIAGGIO HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 30 MINUTI.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

