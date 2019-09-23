Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA DISAGI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA. PRESTARE ATTENZIONE ANCHE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIO CON LA A24. SEMPRE IN ESTRENA CODE A TRATTI TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE;
IN CARREGGIATA INTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. SI RALLENTA ANCHE PIU’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;
SULLA A1 FIRENZE ROMA SI SEGNALANO CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE;
DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TOR VERGATA E RACCORDO, IN DIREZIONE GRA
SI STA IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA ARDEATINA INCOLONNAMENTI TRA FALCOGNA E RACCORDO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI SEGNALANO CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E RACCORDO.
A CAUSA DI UNA FRANA CHIUSA LA VIA TIBERINA TRA I KM 25 E 32+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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