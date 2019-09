Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA TRAFFICO INTENSO PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO. SEMPRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;

CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI RALLENTA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA APPIA E CASILINA;

SULLA A1 FIRENZE ROMA ANCORA CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE;

DISAGI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA TOR VERGATA E RACCORDO, IN DIREZIONE GRA

FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO ANULARE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA TOR CERVARA E RACCORDO.

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI RACCORDO-VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO

A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE, SULLA COLOMBO SI STA IN FILA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE A CAUSA DI UNA FRANA E’ STATA CHIUSA LA VIA TIBERINA TRA I KM 25 E 32+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

