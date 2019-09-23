Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
INIZIAMO DALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA, ANCORA CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO.
IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
ANCORA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE ROMA.
RICORDIAMO, INFINE, CHE A CAUSA DI UNA FRANA CHIUSA LA VIA TIBERINA TRA I KM 25 E 32+500 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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