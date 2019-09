Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

ANCORA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;

SI STA IN FILA ANCHE SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO A SUD DELLA CAPITALE, DOVE SI SEGNALANO DISAGI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CI SPOSTIAMO A ZAGAROLO, DOVE A CAUSA DELLA PRESENZA DI RAMI SULLA CARREGGIATA E’ STATA CHIUSA LA PROVINCIALE 54B VIA DI ZAGAROLO, DAL KM ZERO AL KM 3+200. PRESENTI DEVIAZIONI SUL POSTO.

RICORDIAMO, INFINE, CHE A CAUSA DI UNA FRANA E’ STATA CHIUSA LA VIA TIBERINA TRA I KM 25 E 32+500, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

