Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO;
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E OLGIATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E PAVONA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
ANCORA DISAGI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA.
PIU’ A SUD, A VIA DEI CASTELLI ROMANI CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, TRA VIA NARO E VIA PONTINA VECCHIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 54B VIA DI ZAGAROLO, A CAUSA DELLA PRESENZA DI RAMI SULLA CARREGGIATA, DAL KM ZERO AL KM 3+200. PRESENTI DEVIAZIONI SUL POSTO.
CHIUSA ANCHE LA VIA TIBERINA, A CAUSA DI UNA FRANA, TRA I KM 25 E 32+500, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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