Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO NON SI REGISTRANO CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO E PIU AVANTI DA VIA DELLA SERENISSIMA A TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO
CHIUSA AL TRAFFICO LA SP54B DI ZAGAROLO PER CADUTA RAMI DAL KM 0 AL KM 3+200. DEVIAZIONI SUL POSTO
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO INTENSO PER LAVORI SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE POMEZIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE A TRATTI E TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PRENESTINA SEMPRE DAL RACCORDO A OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA, LA STORTA E ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO
DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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