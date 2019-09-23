Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E CASSIA BIS PER INCIDENTE. RALLENTAMENTI ANCHE DALLA A24 ROMA TERAMO A PRENESTINA E PIU AVANTI DA TUSCOLANA AD APPIA. PROSEGUENDO SEMPRE SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCINDETE SULL’AURELIA GENERA CODE IN USCIDA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO DA VIA DEL PESCACCIO ALL’USCITA AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO
CHIUSA AL TRAFFICO LA SP54B DI ZAGAROLO PER CADUTA RAMI DAL KM 0 AL KM 3+200. DEVIAZIONI SUL POSTO
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
TRAFFICO INTENSO PER LAVORI SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE POMEZIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE A TRATTI E TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PRENESTINA SEMPRE DAL RACCORDO A OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA, LA STORTA E ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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