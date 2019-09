Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA

SUL GRANDE RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A ROMANINA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E CASSIA BIS PER INCIDENTE. RALLENTAMENTI ANCHE DALLA A24 ROMA TERAMO A PRENESTINA E PIU AVANTI DA TUSCOLANA AD APPIA. PROSEGUENDO SEMPRE SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCINDETE SULL’AURELIA GENERA CODE IN USCIDA DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO DA VIA DEL PESCACCIO ALL’USCITA AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO

CHIUSA AL TRAFFICO LA SP54B DI ZAGAROLO PER CADUTA RAMI DAL KM 0 AL KM 3+200. DEVIAZIONI SUL POSTO

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

TRAFFICO INTENSO PER LAVORI SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE POMEZIA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE A TRATTI E TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PRENESTINA SEMPRE DAL RACCORDO A OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALTEZZA LA GIUSTINIANA, LA STORTA E ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO

