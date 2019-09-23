Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DA VIA PONTINA A A24 ROMA-TERAMO
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E CASSIA BIS PER INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO INTENSO ALTAZZA CASAL MONASTERO E RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE DALLA NOMENTANA ALL’APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO E DAL GRA A TOGLIATTI VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA SI STA UIN CODA PER INCIDENTE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE EUR
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SEMPRE VERSO OSTIA, TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI ROMAGNOLI DASTAGNI DI OSTIA AD OSTIA ANTICA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE A TRATTI E TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PRENESTINA SEMPRE DAL RACCORDO A OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
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