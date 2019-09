Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA A24 ROMA-TERAMO

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA DI CASAL DEL MARMO E CASSIA PER INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO INTENSO ALTAZZA CASAL MONASTERO E RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE DALLA NOMENTANA ALL’APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO E DAL GRA A CASAL BERTONE VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA SI STA UIN CODA PER INCIDENTE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE EUR

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SEMPRE VERSO OSTIA, TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI ROMAGNOLI DASTAGNI DI OSTIA AD OSTIA ANTICA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE A TRATTI E TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PRENESTINA SEMPRE DAL RACCORDO A OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL GRA A COLLEVERDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.

Servizio fornito da Astral