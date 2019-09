Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO DI LERNIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA A24 ROMA-TERAMO

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANELLA, DELLA CASSIA, TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CERVARA VERSO IL CENTRO

SULLA PONTINA SI STA IN CODA ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE EUR

CODE SPORADICHE CON TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE AD APRILIA NEI DUE SENSI

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SEMPRE VERSO OSTIA, TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI ROMAGNOLI DASTAGNI DI OSTIA AD OSTIA ANTICA

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL GRA A COLLEVERDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15.

