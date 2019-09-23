Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO A CASAL MONASTERO
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PESCACCIO, TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA E TRA LA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CERVARA VERSO IL CENTRO
CODE SPORADICHE CON TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA NETTUNENSE DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SEMPRE VERSO OSTIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL GRA A COLLEVERDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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