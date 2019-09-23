Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ROMA EST PRESTARE ATTENZIONE
TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CAUSA INCIDENTEDIREZIONE OSTIA
SUL RACCORDO CODE A TRATTI E RALLENTAMENTI IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PESCACCIO, TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA CASAL MONASTERO E CASILINA E TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E LA COLOMBO CAUSA INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DALLA TANGEZIALE A VIA DI PORTONACCIO NEI DUE SENSI E ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO CAUSA INCIDENTE
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
CODE SALTUARIE ANCHE SULLA TIBURTINA DAL GRA A TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL GRA A COLLEVERDE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral