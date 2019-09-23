Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ROMA EST PRESTARE ATTENZIONE
TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CAUSA INCIDENTE DIREZIONE OSTIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO
CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SEMPRE DIREZIONE RACCORDO
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA CIAMPINO E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL GRA TOR LUPARA NEI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15
ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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