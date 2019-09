Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 23 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA

INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ROMA EST PRESTARE ATTENZIONE

TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CAUSA INCIDENTE DIREZIONE OSTIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO

CODE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA SEMPRE DIREZIONE RACCORDO

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA CIAMPINO E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTANTATO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DELLA STORTA E AD ISOLA FARNESE TUTTE NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA DAL GRA TOR LUPARA NEI DUE SENSI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 SETTEMBRE LA TRATTA FORMIA-VENTOTENE DELL’UNITA’VELOCE DI LAZIOMAR NON EFFETTUERA’ LE CORSE DELLE 11:15 E DELLE 16:15

