Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2020 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI RESTANO DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA;
CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA MONTEROTONDO E GUIDONIA IN DIREZIONE DEL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO;
E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral