Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2020 ore 09:45

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI RESTANO DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO CODE TRA MONTEROTONDO E GUIDONIA IN DIREZIONE DEL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO;

E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

