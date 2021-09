Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA REGIONALE ROMA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE, RALLENTATA IN PRECEDENZA A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO ALLA LINEA NEI PRESSI DI ANGUILLARA: I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 35 MINUTI.

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA ANCHE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, E IN ESTERNA NEI PRESSI DELLA TUSCOLANA

UN INVITO ALL’ATTENZIONE, INFINE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA REGIONALE CASTRENSE: A CAUSA DI PERDITA DI CARICO DI UN MEZZO PESANTE AL KM 4 NEI PRESSI DI MONTALTO DI CASTRO AL MOMENTO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral