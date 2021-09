Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DALLA CITTA’, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E IL BIVIO PER FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO DI NUOVO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO. SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE LINEE S, PER LAVORI IN CORSO NELLA ZONA DI PIAZZA BOLOGNA, SONO ATTIVE VARIAZIONI DI PERCORSO E DI FERMATA PER DIVERSE LINEE BUS, E PER LA LINEA S08 TERMINI-ISTRIA.

