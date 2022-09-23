Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 08:45

di - 23 Settembre 2022 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE
    AD ECCEZIONE DI CODE A TRATTI PER TRAFFICO
    IN ESTERNA TRA LAURENTINA E SVINCOLO APPIA
    CODE IN DIMINUZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA
    DAL RACCORDO VERSO VITERBO
    E SULL APONTINA ALTEZZA SPINACETO VERSO SUD
    ALTRE CODE SEGNALATE DA VIA DI MEZZOCAMMINO
    SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO
    E SULLA VIA OSTIENSE
    TUTTO VERSO OSTIA
    IN USCITA DALLA CAPITALE
    SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA
    E SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA
    INFINE
    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
    NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
    PER IL MOMENTO CI FERMIAMO QUI
    BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA E MARCO CILUFFO
    Servizio fornito da Astral

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