Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 08:45

CIRCOLAZIONE IN PARTE RIPRISTINATA SUL RACCORDO ANULARE

AD ECCEZIONE DI CODE A TRATTI PER TRAFFICO

IN ESTERNA TRA LAURENTINA E SVINCOLO APPIA

CODE IN DIMINUZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA

DAL RACCORDO VERSO VITERBO

E SULL APONTINA ALTEZZA SPINACETO VERSO SUD

ALTRE CODE SEGNALATE DA VIA DI MEZZOCAMMINO

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO

E SULLA VIA OSTIENSE

TUTTO VERSO OSTIA

IN USCITA DALLA CAPITALE

SI RALLENTA SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA

E SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA

INFINE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.

