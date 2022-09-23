Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE IN LENTA RIPRESA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO PERMANE PERÒ INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E L’A24.
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA.
SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO.
INFINE CODE SULLA PONTINA, PER LAVORI IN CORSO, TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INVECE REGOLARE SULL’INTERA TRATTA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral