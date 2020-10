Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 23 OTTOBRE 2020 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALL’A24: SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICOP INTENSO TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DELL’EUR

RICORDIAMO CHE PER LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO OGGI SARANNO A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE ROMA VITERBO, ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 8.30 E DALLE 17 ALLE 20.

AL FINE DI CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PROTEGGIAMO LA SALUTE DI TUTTI, OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

DA OGGI 23 OTTOBRE PER LA DURATA DI 30 GIORNI SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral