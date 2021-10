Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 23 OTTOBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA VIA FLAMINIA, CODE PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEL RACCORDO, VERSO IL CENTRO

SU VIA CASSIA CODE QUI PER TRAFFICO IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI

POI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA PALOMBARESE IN PROSSIMITA’ DI VIA LIGURIA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE ALL’ALTEZZA DEL’USCITA CASILINA IN ESTERNA

RICORDIAMO LE DUE MANIFESTAZIONE CHE SI STANNO SVOLGENDO NELLA CAPITALE, LA PRIMA PROSEGUIRA’ SINO ALLE ORE 19.00, AL MOMENTO SONO CHIUSE AL TRAFFICO VEICOLARE VIA DLE CIRCO MAZZIMO E VIA DEI CERCHI, LE LINEE BUS DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI DI PERCORSO

ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZALE UGO LA MALFA DALLE INVECE PROSEGUIRA’ SINO ALLE ORE 18

INEVITABILI LE RICADUTE SULLA VIABILITA’ DI ZONA

