Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2021 ore 19:30

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, IN INTERNA

CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE TRA LE STAZIONI DI PORTA ROMANA E PORTA FIORENTINA, IL SERVIZIO E’ STATO RIPRISTINATO

PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE

IN PROGRAMMA DOMENICA 24 OTTOBRE 2 EVENTI SPORTIVI IN CENTRO

E SONO, LA RUN FOR AUTISM E LA LONGEVITY RUN

CHE SI SVOLGERANNO

RISPETTIVAMENTE DALLE 9.30 ALLE 11.30, CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ

L’ALTRA DALLE 9.00 ALLE 11.00, CON PARTENZA IN PIAZZALE NUMA POMPILIO E ARRIVO PRESSO LO STADIO NANDO MARTELLINI, A CARACALLA

