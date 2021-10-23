Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2021 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 23 OTTOBRE 2021 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI ROMA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, IN INTERNA
CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL3 ROMA-VITERBO, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE TRA LE STAZIONI DI PORTA ROMANA E PORTA FIORENTINA, IL SERVIZIO E’ STATO RIPRISTINATO
PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE
IN PROGRAMMA DOMENICA 24 OTTOBRE 2 EVENTI SPORTIVI IN CENTRO
E SONO, LA RUN FOR AUTISM E LA LONGEVITY RUN
CHE SI SVOLGERANNO
RISPETTIVAMENTE DALLE 9.30 ALLE 11.30, CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ
L’ALTRA DALLE 9.00 ALLE 11.00, CON PARTENZA IN PIAZZALE NUMA POMPILIO E ARRIVO PRESSO LO STADIO NANDO MARTELLINI, A CARACALLA
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E’ TUTTO GRAZIE PER AVERCI SEGUITO
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