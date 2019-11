Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 08.20 GIUSEPPE CTRUPI

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00.

A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN NUOVO BOLLETTINO VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALI, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Servizio fornito da Astral