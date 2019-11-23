Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 09.20 GIUSEPPE CTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
MATTINATA PER IL MOMENTO TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTNUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
QUALCHE PROBLEMA SULLA TIBURTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00.
A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN NUOVO BOLLETTINO VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALI, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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