Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SEGNALATO INFATTI UN INCIDENTE CHE STA ROVOCANDO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E VELLETRI.
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00.
RICORDIAMO A QUESTO PROPOSITO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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