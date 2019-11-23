Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, CODE IN DIMINUZIONE.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
UN INVITO ALLA PRUDENZA INOLTRE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A CAUSA DI UN INCENDIO TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO.
TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI FIRENZE, RITARDI DI 20 MINUTI.
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER AVVERSE CONDIZIONI METEO OGGI NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR FORMIA PONZA DELLE 15:00.
RICORDIAMO A QUESTO PROPOSITO IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral