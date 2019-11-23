Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO;
SULLA VIA TIBURTINA SI RALLENTA INVECE TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN USCITA.
RICORDIAMO INFINE IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE. PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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