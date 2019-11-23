Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI;
TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI OSTERIA DELL’OSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA VIA CASILINA INVECE SI RALLENTA TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CASTEL GANDOLFO E, AVANTI, TRA CIAMPINO E IL GRA VERSO ROMA;
RICORDIAMO INFINE IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DAL POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE. PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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