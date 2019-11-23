Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA E, PROSEGUENDO, TRAFFICO INTENSO TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA NOMENTANA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA MENTANA E TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI;
SI SEGNALANO POI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI.
SULLA VIA APPIA SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO, POI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER CASTEL GANDOLFO E, AVANTI ANCORA, TRA CIAMPINO E IL GRA VERSO ROMA;
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI;
RICORDIAMO INFINE IL BOLLETTINO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DA OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE. PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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