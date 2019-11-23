Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA E, PROSEGUENDO, TRAFFICO INTENSO TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO;
SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA VIA APPIA SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI;
RICORDIAMO INFINE IL BOLLETTINO METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DA OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE. PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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