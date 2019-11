Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 23 NOVEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA E, PROSEGUENDO, TRAFFICO INTENSO TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO;

SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA VIA APPIA SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI;

RICORDIAMO INFINE IL BOLLETTINO METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE VALIDO DA OGGI E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE. PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral