Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2020 ORE 08:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE ESTE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SU VIA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA STORTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
CODE ATRATTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA
SU VIA PRENESTINA TRA COLLE PRENESTINO E ROCCA CENCIA
E SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO PUBBLICO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA DELLA METRO C E’ INTERROTTA NELL’ INTERA TRATTA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA SAN GIOVANNI E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPRAVATE ESIGENZE
DA VALERIA VERNINI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral