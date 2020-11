Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2020 ORE 10:20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE NELL’INTERA REGIONE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO NELEL DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI ,ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO

SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIO ROMA A CAUSA DI UNA CISTERNA IN AVARIA IN CORSIA DI SORPASSO ,AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO A CAUSA DI LAVORI. CHIUSA LA CORSIA DA VIA PALOMBARESE A VIA MONTE BIANCO IN DIREZIONE DI TOR LUPARA. PER CHI PROVIENE DA ROMA E DIRETTO A TOR LUPARA SI CONSIGLIA PROVINCIALI PALOMBARESE E NOMENTANA BIS MENTRE NEL SENSO OPPOSTO ATTIVO UN SENSO UNICO. ATTIVA DEVIAZIONE PER LA LINEA BUS 337

TRASPORTO PUBBLICO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA DELLA METRO C E’ INTERROTTA NELL’ INTERA TRATTA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA SAN GIOVANNI E PANATNO NELLE DUE DIREZIONI

