Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2020 ORE 19:35 SIMONE PAZZAGLIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RISOLTO INVECE L’INCIDENTE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO E’ TORNATO SCORREVOLE
RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI CHE CAUSAVA CODE IN DIREZIONE DEL GRA, IL TRAFFICO E’ ORA TORNATO REGOLARE
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN AMBO I SENSI
SU VIA NOMENTANA CODE A CAUSA DI LAVORI. CHIUSA LA CORSIA DA VIA PALOMBARESE A VIA MONTE BIANCO IN DIREZIONE DI TOR LUPARA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI INVERNALI O DI TENERE LE CATENE DA NEVE A BORDO
L’ELENCO DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPRAVATE ESIGENZE
DA SIMONE PAZZAGLIA PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral