Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2021 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ

RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI

SUBISCE DEVIAZIONI FINO AL 3 DICEMBRE

