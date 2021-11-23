Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2021 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2021 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ
RICORDIAMO CHE PER LAVORI SU VIA FLAMINIA LA LINEA S03 BELLE ARTI
SUBISCE DEVIAZIONI FINO AL 3 DICEMBRE
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SIUCUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral