Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2021 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA
IN VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VOLLEVERDE DIREZIONE TOR LUPARA
IN VIA TIBUERTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E SETTECAMINI DIREZIONE TIVOLI
MENTRE IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE DIREZIONE ALBANO
INFINE PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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