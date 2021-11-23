Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2021 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SI RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI A VELLETRI, ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI STA IN CODA IN VIA CASILINA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA TACITO E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA DI CASAL BIANCO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA RUBELLIA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral