Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2021 ORE 20.20

SI RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI A VELLETRI, ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA IN VIA CASILINA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA TACITO E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA DI CASAL BIANCO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA RUBELLIA NELLE DUE DIREZIONI

