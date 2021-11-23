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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2021 ore 20:30

di - 23 Novembre 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 23 NOVEMBRE 2021 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SI RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI A VELLETRI, ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE ARIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SI STA IN CODA IN VIA CASILINA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA TACITO E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA DI CASAL BIANCO TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA RUBELLIA NELLE DUE DIREZIONI
    DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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