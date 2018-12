Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ATTIGLIANO E GUIDONIA MONTECELIO

SULLA TANGENZIALE EST SI SEGNALA LA CHIUSURA DEL NODO DI IMMISSIONE PROVENENDO DA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE RACCORDO, SI CONSIGLIA L’ENTRATA ALLO SVINCOLO DI PORTONACCIO LA CHIUSURA E’ STATA EFFETTUATA SU DISPOSIZIONI DEI VVFF

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI LE CORSE DELLA METRO A E B/B1 SARANNO INTENSIFICATE CON 32 CORSE IN PIU’. IN SUPPORTO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

