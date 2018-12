Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 09:30

VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7.5 TONNELLATE CHE IN, DATA ODIERNA, NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22

PRESTARE ATTENZIONE AI BANCHI DI NEBBIA SULLA A1 TRA ORTE E PONZANO ROMANO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TRA FERENTINO E CEPRANO SI RICORDA DI DIMINUIRE LA VELOCITÀ E RENDERSI VISIBILI.

SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI SEGNALA LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA

RICORDIAMO CHE A ROMA OGGI VIGE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 E CHE VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERNA GIORNATA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO A E B/B1 SARA’ INTENSIFICATO CON 32 CORSE IN PIU’. IN SUPPORTO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CHE PARTIRA’ DA PIAZZALE DELLE CANESTRE OGNI 10 MINUTI TRA LE 10.30 E LE 19.30

