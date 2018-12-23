Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO IN AUMENTO CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO TRA LA A1 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE VALMONTONE
RICORDIAMO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7.5 TONNELLATE CHE IN, DATA ODIERNA, NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE ORE 9 ALLE ORE 22 PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI SEGNALA LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA
RICORDIAMO CHE A ROMA OGGI VIGE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 E CHE VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERNA GIORNATA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI IL SERVIZIO DELLA METRO A E B/B1 SARA’ INTENSIFICATO CON 32 CORSE IN PIU’. IN SUPPORTO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING CHE PARTIRA’ DA PIAZZALE DELLE CANESTRE OGNI 10 MINUTI TRA LE 10.30 E LE 19.30
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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