Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE CHE SI SONO FORMATE TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI ULTERIORI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN AUMENTO NELLA STESSA DIREZIONE DAL BIVIO CON LA A24 FINO A VALMONTONE
CODE PER TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRATTO CHE VA DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE VALMONTONE
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA L’ARDEATINA E LA ROMANINA
SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI SEGNALA LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA
RICORDIAMO CHE A ROMA OGGI VIGE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 E CHE VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERNA GIORNATA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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