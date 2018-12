Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI PER POI PROSEGUIRE SULLA A1 ROMA NAPOLI NELLA STESSA DIREZIONE CON CODE E RALLENTAMENTI FINO A COLLEFERRO

PER TRAFFICO IN AUMENTO SI STA IN FILA SUL TRATTO DELLA A1 CHE VA DAL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA ROMANINA

IN USCITA DA ROMA SI RALLENTA SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA

MENTRE SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA

SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI SEGNALA LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA

RICORDIAMO CHE A ROMA OGGI VIGE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 E CHE VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERNA GIORNATA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral