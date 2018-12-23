Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 13:30
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VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI SONO FORMATI 6 KM DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 569+000. AL MOMENTO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE
SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE A TRATTI DA SAN CESAREO A VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SEMPRE SULLA A1 IN DIREZIONE NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FROSINONE E CEPRANO
SUL RACCORDO TRAFFICO SCORREVOLE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA
SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO SI SEGNALA LA CHIUSURA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA
RICORDIAMO CHE A ROMA OGGI VIGE IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30 E CHE VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ ISOLA PEDONALE PER L’INTERNA GIORNATA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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