Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 15:30

ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA NAPOLI. PER TRAFFICO E PER VEICOLI INCIDENTATI SUL PERCORSO CI SONO CODE A PARTIRE DALLA A24 ROMA TERAMO E FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PIU’ AVANTI ALTRE CODE DA VALMONTONE A SAN CESAREO E DA FERENTINO A FROSINONE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI.

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

NEL COMUNE DI CASSINO PRUDENZA PER INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA VELOCE SORA CASSINO ALL’ALTEZZA DEL KM 41,000.

A ROMA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO RESTA CHIUSA LA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24. CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA

RESTANDO A ROMA RICORDIAMO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30.

