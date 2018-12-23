Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 LUCA CASALE
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A1 ROMA NAPOLI. TRAFFICO ANCORA INTENSO CON CODE A PARTIRE DALLA A24 ROMA TERAMO E FINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PIU’ AVANTI FORTI RALLENTAMENTI DA COLLEFERRO A FERENTINO SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI.
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
NEL COMUNE DI CASSINO RIMOSSI I VEICOLI INCIDENTATI SULLA SUPERSTRADA VELOCE SORA CASSINO ALL’ALTEZZA DEL KM 41,000. ANCHE IN QUESTO CASO IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE.
SULLA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI.
A ROMA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO RESTA CHIUSA LA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24. CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA
DA LUCA CASALE E’ TUTTO
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