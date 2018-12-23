Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 17:30
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VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 LUCA CASALE
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SITUAZIONE IN LEGGERO MIGLIORAMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI. PERMANGONO CODE E RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA A24 ROMA TERAMO E FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI.
TRAFFICO NELLA NORMA SULLE ALTRE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA.
SULLA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI.
A ROMA SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE FORO ITALICO RESTA CHIUSA LA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24. CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE CHE DA VIALE DI SAN LORENZO IMMETTE SULLA RAMPA STESSA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA E’ ATTIVA SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO. I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA PER CONSENTIRE LA DISCESA DAI CONVOGLI E QUINDI L’USCITA DALLA STAZIONE.
DA LUCA CASALE E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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