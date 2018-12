Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 19:00

VIABILITA’ DEL 23 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 LUCA CASALE

BUONASERA E BEN TROVATI CON L'INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO.

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 ROMA NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO E DI VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.

A FROSINONE TRAFFICO IN CODA SULLA VIA MARITTIMA TRA VIALE EUROPA E PIAZZALE DE MATTHEIS VERSO ALATRI.

SULLA VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO A CIVITAVECCHIA, TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E VIA ISONZO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA STAZIONE SPAGNA E’ ATTIVA SOLO PER I VIAGGIATORI IN ARRIVO. I TRENI EFFETTUANO LA FERMATA PER CONSENTIRE LA DISCESA DAI CONVOGLI E QUINDI L’USCITA DALLA STAZIONE.



