Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 19:30

SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO.

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLA A1 ROMA NAPOLI. PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO E DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE PER INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E LA BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO NAPOLI.

SULLA VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO A CIVITAVECCHIA, TRA LA STAZIONE FERROVIARIA E VIA ISONZO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA VIA FLAMINIA CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI.

