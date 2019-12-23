Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
LE ALTRE NOTIZIE:
PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, CHIUSA LA VIA APPIA TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
NEL FRUSINATE, RESTANO CHIUSE, A SEGUITO DI FRANE, LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, E LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, SEMPRE A SEGUITO DI UNA FRANA, ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000.
IN PROVINCIA DI VITERBO, INVECE, SULLA 151 ORTANA AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO ALL’ALTEZZA DEL KM 25+000.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO, SERVIZIO SOSPESO A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DI UN FIUME NEI PRESSI DI CAPUA.
PERMANE RALLENTATA L’ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI NAPOLI AFRAGOLA; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO
A CAUSA DEL MALTEMPO, OGGI SOPPRESSE LE CORSE NAVE FORMIA-PONZA DELLE ORE 8:30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 9:15.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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