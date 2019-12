Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE:

PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, CHIUSA LA VIA APPIA, IN NETRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO.

NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSE, A SEGUITO DI FRANE, LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL CONFINE CON L’ABRUZZO, E LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

CI SPOSTIAMO NEL REATINO, SEMPRE A SEGUITO DI UNA FRANA, RESTA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000.

IN PROVINCIA DI VITERBO, INVECE, SULLA 151 ORTANA AL MOMENTO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO TRA I KM 26+000 E 27+000.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO, CIRCOLAZIONE SOSPESA A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DI UN FIUME NEI PRESSI DI CAPUA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

TORNATO REGOLARE, INVECE, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DEL MALTEMPO, OGGI SOPPRESSA LA CORSA NAVE FORMIA-VENTOTENE DELLE ORE 9:15 DELLA SOCIETÀ LAZIOMAR.

